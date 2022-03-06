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  • Регистрация и патентование
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Регистрация товарных знаков в России проводится Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) - подведомственной структурой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Основная задача государственных экспертов при регистрации обозначения: оценить уникальность знака, проверить сходство обозначения с уже зарегистрированными товарными знаками и не допустить регистрации товарного знака, который будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров или услуг, или лица, их оказывающего.

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ПРОГРАММЫ ЭВМ

Регистрация программного обеспечения в Российской Федерации позволяет заявителям не только получить государственную правовую охрану на программы ЭВМ и базы данных, но и получить финансирование, субсидии, льготы, а также выйти на новый уровень развития бизнеса.

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ПАТЕНТЫ

Патентование, в Российской Федерации позволяет Вам получить действующую правовую охрану Вашего изобретения, полезной модели, промышленного образца или дизайна.Патентование, в Российской Федерации позволяет Вам получить действующую правовую охрану Вашего изобретения, полезной модели, промышленного образца или дизайна.

 

 

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СПОРЫ

Споры по интеллектуальной собственности всё чаще возникают в российских судах. Чем больше растет наукоемкость производств, значимость дизайна, бренда, ценность того или иного решения, тем больше правообладатель хочет получить защиту и наказать нарушителя.

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ДОГОВОРЫ

Договор отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, программы ЭВМ, патенты и объекты авторского права) является единственным способом законной продажи своих ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ прав на интеллектуальную собственность.

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  • Работа
    на результат

    Наша цель — достижение конкретных целей, а не процесс. Мы берем на себя ответственность за весь проект

  • Опытная команда
    специалистов

    C Вами работает проектная группа: поверенный, юрист, руководитель проектов

  • Фиксированный
    бюджет

    Наша цель — достижение конкретных целей, а не процесс. Мы берем на себя ответственность за весь проект

ПАНТЕЙ Консалт - один из ведущих консалтингов по защите интеллектуальной собственности в Москве.

Мы являемся самой технологичной компанией в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также оказываем полный спектр услуг, связанных с защитой интеллектуальных прав и интересов правообладателей.

Наша компания оказывает Доверителям более 75 профильных специализированных услуг, а также реализует проекты как на российском рынке, так и за рубежом.

Благодаря применению передовых цифровых решений мы эффективно ведем проекты в любой точке мира.

Среди наших Доверителей: Россельхозбанк, Сбербанк, BI.Zone, Концерн Алмаз-Антей, LanckTelecom, CUSTIS, ГЛОНАСС, СРТ, Unico Logistics, СеДек Группа компаний Радиант, Хэппи-Снек, Стекломаш, Hoteza TV.

 

УСЛУГИ КОМПАНИИ

Как мы работаем?

  1. 1
    Знакомимся

    Вы кратко рассказываете о ситуации и направляете имеющиеся документы для оценки

  2. 2
    Определяем стратегию

    На основании предоставленной информации определяем конечные цели и план по их достижению

  3. 3
    Реализуем проект

    Выполняем полный комплекс мер, определённый в плане проекта, для достижения поставленных целей

  4. 4
    Получаем результат

    Мы с вами до конца - не прекращаем работу, пока не получен конкретный результат

Новости

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Благодарственные письма

ООО "Системные Технологии" настоящим письмом выражаем благодарность за успешное завершение проекта по регистрации программных продуктов ST Мобильная торговля в реестре отечественного ПО ( единном реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных). Процесс регистрации от подачи заявления до внесения в Реестр занял всего два с половинной месяца.

ООО "Хэппи - Снек"

Мы работаем с компанией Пантей Консалт с середины 2019 года.
За время работы было успешно завершено большое число проектов, среди которых:
Зарегистрирована серия из 3 товарных знаков, выиграны споры в 3 судебных процессах, выиграно дело в Федеральной Антимонопольной службе , выиграны 3 дела в Палате по Патентным Спорам.
Все нападки на нашу организацию со стороны недобросовестных конкурентов были отбиты.
Благодарим команду Пантей Консалт за оперативность работы, глубокое понимание отрасли и высокую результативность.

Благодарим за успешное завершение проекта по регистрации программы Hoteza в Реестре отечественного ПО ( Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
На протяжении всего проекта специалисты компании Пантей были на связи и оперативно работали с возникающими вопросами, продемонстрировали высокий уровень компетенции как в юридических вопросах, так и в знании специфики работы компании IT - Cектора и Министерства цифрового развития.

ООО "1Матрикс "

Благодарим компанию ПАНТЕЙ Консалт за успешное сотрудничество при регистрации программ ЭВМ "Матрица" и "BIM- Lock" в Реестре программ ЭВМ Роспатента.

ООО "Качественные решения"

Компания "Качественные решения" выражает Вам огромную благодарность за образцово выполненную работу, индивидуальный подход и то, что Вы всегда были на связи, в непростое время пандемии
Желаем успехов в дальней шей работе и процветания ПАНТЕЙ Консалт.

Oriental Smart Technologies LTD

Выражаем признательность специалистам Пантей Консалт и Управляющему партнеру Дывыдович Дмитрию Михайловичу за клиентоорентированный подох, выдающийся профессионализм и ответственный подход к задачам.
Были рады плодотворному сотрудничеству. Надеемся на дальнейшую эффективную работу в совместных проектах.

ООО "Интерактивные технологии и системы"

Благодарим за успешное завершение проекта по регистрации программных продуктов ЦУПИС и ФРОДО в Реестре отечественного ПО ( Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
На протяжении всего проекта специалисты компании "Пантей" были на связи и оперативно работали с возникающими вопросами, продемонстрировали глубокую отраслевую компетенцию и понимание предмета.

ООО "Русский инженеръ"

Благодарим компанию Пантей Консалт за помощь в организации аренды интеллектуальных прав с участием иностранного контрагента.
Выражаем признательность коллективу компании за профессионализм и высокий уровень подготовки.

 

ЗАО "КБ"Фарватер"

Закрытое акционерное общество "Фарватер" выражает искреннюю благодарность Руководству и всему профессиональному коллективу компании Пантей Консалт за оперативное и качественно оказание юридических услуг, позволивших нашей компании отстоять свои права на интеллектуальную собственность в споре с конкурентами и Роспатентом.
Общество отдельно отмечает вежливость и тактичность персонала, готового выйти на связь и проконсультировать по по возникшим вопросам в любое время.
Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.

ООО "КБ "ФИАНИТ"

Конструкторское Бюро "ФИАНИТ" выражает признательность команде Пантей Консалт за высокий уровень работы и высокий уровень оперативности.
Желаем успехов в работе и достижения новых высот!

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