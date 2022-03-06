ПАНТЕЙ Консалт - один из ведущих консалтингов по защите интеллектуальной собственности в Москве.

Мы являемся самой технологичной компанией в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также оказываем полный спектр услуг, связанных с защитой интеллектуальных прав и интересов правообладателей.

Наша компания оказывает Доверителям более 75 профильных специализированных услуг, а также реализует проекты как на российском рынке, так и за рубежом.

Благодаря применению передовых цифровых решений мы эффективно ведем проекты в любой точке мира.

Среди наших Доверителей: Россельхозбанк, Сбербанк, BI.Zone, Концерн Алмаз-Антей, LanckTelecom, CUSTIS, ГЛОНАСС, СРТ, Unico Logistics, СеДек Группа компаний Радиант, Хэппи-Снек, Стекломаш, Hoteza TV.