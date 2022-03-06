Наш опыт - Ваш результат
- Регистрация и патентование
- Представительство в Суде
- Сопровождение сделок
- Экспертизы и исследования
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Регистрация товарных знаков в России проводится Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) - подведомственной структурой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Основная задача государственных экспертов при регистрации обозначения: оценить уникальность знака, проверить сходство обозначения с уже зарегистрированными товарными знаками и не допустить регистрации товарного знака, который будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров или услуг, или лица, их оказывающего.
ПРОГРАММЫ ЭВМ
Регистрация программного обеспечения в Российской Федерации позволяет заявителям не только получить государственную правовую охрану на программы ЭВМ и базы данных, но и получить финансирование, субсидии, льготы, а также выйти на новый уровень развития бизнеса.
ПАТЕНТЫ
Патентование, в Российской Федерации позволяет Вам получить действующую правовую охрану Вашего изобретения, полезной модели, промышленного образца или дизайна.Патентование, в Российской Федерации позволяет Вам получить действующую правовую охрану Вашего изобретения, полезной модели, промышленного образца или дизайна.
СПОРЫ
Споры по интеллектуальной собственности всё чаще возникают в российских судах. Чем больше растет наукоемкость производств, значимость дизайна, бренда, ценность того или иного решения, тем больше правообладатель хочет получить защиту и наказать нарушителя.
ДОГОВОРЫ
Договор отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, программы ЭВМ, патенты и объекты авторского права) является единственным способом законной продажи своих ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ прав на интеллектуальную собственность.
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Работа
на результат
Наша цель — достижение конкретных целей, а не процесс. Мы берем на себя ответственность за весь проект
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Опытная команда
специалистов
C Вами работает проектная группа: поверенный, юрист, руководитель проектов
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Фиксированный
бюджет
Наша цель — достижение конкретных целей, а не процесс. Мы берем на себя ответственность за весь проект
ПАНТЕЙ Консалт - один из ведущих консалтингов по защите интеллектуальной собственности в Москве.
Мы являемся самой технологичной компанией в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также оказываем полный спектр услуг, связанных с защитой интеллектуальных прав и интересов правообладателей.
Наша компания оказывает Доверителям более 75 профильных специализированных услуг, а также реализует проекты как на российском рынке, так и за рубежом.
Благодаря применению передовых цифровых решений мы эффективно ведем проекты в любой точке мира.
Среди наших Доверителей: Россельхозбанк, Сбербанк, BI.Zone, Концерн Алмаз-Антей, LanckTelecom, CUSTIS, ГЛОНАСС, СРТ, Unico Logistics, СеДек Группа компаний Радиант, Хэппи-Снек, Стекломаш, Hoteza TV.
УСЛУГИ КОМПАНИИ
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Товарные знаки
Регистрация в Роспатенте, экспертиза охраноспособности, получение писем согласия
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Программы ЭВМ
Регистрация в Минкомсвязи и Роспатенте, экспертиза, работа с персональными данными
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Патенты
Патентный поиск, регистрация в Роспатенте, экспертиза и проверка патентной чистоты
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Споры
Представление интересов в Арбитражных Судах, Палате по Патентным Спорам, Суде по Интеллектуальным Правам
Как мы работаем?
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1Знакомимся
Вы кратко рассказываете о ситуации и направляете имеющиеся документы для оценки
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2Определяем стратегию
На основании предоставленной информации определяем конечные цели и план по их достижению
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3Реализуем проект
Выполняем полный комплекс мер, определённый в плане проекта, для достижения поставленных целей
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4Получаем результат
Мы с вами до конца - не прекращаем работу, пока не получен конкретный результат
Новости
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- Не Windows единым: как Microsoft будет уходить из России
- Как защитить конфиденциальную информацию
Благодарственные письма
ООО "Системные Технологии" настоящим письмом выражаем благодарность за успешное завершение проекта по регистрации программных продуктов ST Мобильная торговля в реестре отечественного ПО ( единном реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных). Процесс регистрации от подачи заявления до внесения в Реестр занял всего два с половинной месяца.
Мы работаем с компанией Пантей Консалт с середины 2019 года.
За время работы было успешно завершено большое число проектов, среди которых:
Зарегистрирована серия из 3 товарных знаков, выиграны споры в 3 судебных процессах, выиграно дело в Федеральной Антимонопольной службе , выиграны 3 дела в Палате по Патентным Спорам.
Все нападки на нашу организацию со стороны недобросовестных конкурентов были отбиты.
Благодарим команду Пантей Консалт за оперативность работы, глубокое понимание отрасли и высокую результативность.
Благодарим за успешное завершение проекта по регистрации программы Hoteza в Реестре отечественного ПО ( Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
На протяжении всего проекта специалисты компании Пантей были на связи и оперативно работали с возникающими вопросами, продемонстрировали высокий уровень компетенции как в юридических вопросах, так и в знании специфики работы компании IT - Cектора и Министерства цифрового развития.
Выражаем признательность специалистам Пантей Консалт и Управляющему партнеру Дывыдович Дмитрию Михайловичу за клиентоорентированный подох, выдающийся профессионализм и ответственный подход к задачам.
Были рады плодотворному сотрудничеству. Надеемся на дальнейшую эффективную работу в совместных проектах.
Благодарим за успешное завершение проекта по регистрации программных продуктов ЦУПИС и ФРОДО в Реестре отечественного ПО ( Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
На протяжении всего проекта специалисты компании "Пантей" были на связи и оперативно работали с возникающими вопросами, продемонстрировали глубокую отраслевую компетенцию и понимание предмета.
Закрытое акционерное общество "Фарватер" выражает искреннюю благодарность Руководству и всему профессиональному коллективу компании Пантей Консалт за оперативное и качественно оказание юридических услуг, позволивших нашей компании отстоять свои права на интеллектуальную собственность в споре с конкурентами и Роспатентом.
Общество отдельно отмечает вежливость и тактичность персонала, готового выйти на связь и проконсультировать по по возникшим вопросам в любое время.
Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.